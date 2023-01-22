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За прошедшие сутки, 21 января, российские оккупанты не вели обстрелов территории Николаевщины.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
— На территории Николаевской области обстрелы не зафиксированы, – информирует глава региона.
Напомним, за прошедшие сутки, 21 января, российско-оккупационные войска нанесли один ракетный и 27 авиационных ударов. Также было совершено 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
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За прошедшие сутки, 21 января, российские оккупанты не вели обстрелов территории Николаевщины.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
— На территории Николаевской области обстрелы не зафиксированы, – информирует глава региона.
Напомним, за прошедшие сутки, 21 января, российско-оккупационные войска нанесли один ракетный и 27 авиационных ударов. Также было совершено 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.