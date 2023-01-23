С марта по декабрь 2022 года в Украине поженилось больше людей, чем за аналогичный период в 2021 году.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

В 2022 году, в течение марта-декабря, в Украине поженились 198 332 влюбленных пары. Это на 7654 больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Так, за март-декабрь 2021 года было зарегистрировано 190 678 браков.

Данные за 2022 год указаны без учета полной статистики с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

В то же время, сколько пар развелось в течение 2022 года, Минюст пока не сообщает.

Напомним, военнослужащие 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Евгения и Владимир поженились на линии фронта.