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В реке Бронкс, протекающей через юго-восток Нью-Йорка, была замечена пара дельфинов.
Об этом пишет CNN.
Департамент парков и отдыха Нью-Йорка опубликовал в Twitter видео, на котором дельфины прыгают в воде в парке Старлайт.
– Это правда – на этой неделе в реке Бронкс заметили дельфинов! Это отличная новость — она показывает, что длившиеся десятилетия усилия по восстановлению реки как здоровой среды обитания работают. Мы считаем, что эти дельфины естественным образом нашли путь к реке в поисках рыбы, – отметили в ведомстве.
Это первый случай, когда эти животные видели в реке Бронкс с 2017 года. Департамент посоветовал людям, стремящимся увидеть дельфинов, убедиться, что им комфортно, дать свободное пространство и не беспокоить.
Это true—dolphins были выпущены в Бронке River this week! Это является большой новостью — это свидетельство того, что декады-долгое время для восстановления реки как здравоохранения работает. Мы желаем этих дельфинов природно соответствую своей cestе к river в поиске рыбы.— NYC Parks (@NYCParks) January 19, 2023
(Видео: Nick Banco) pic.twitter.com/40ZNgBjJZs
Напомним, черноморские дельфины, традиционно зимующие в морских глубинах у крымских берегов, Грузии и Турции, в этом году мигрировали из-за влияния корабельных сонаров и бомбардировки на мелководье северо-западной части Черного моря.
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В реке Бронкс, протекающей через юго-восток Нью-Йорка, была замечена пара дельфинов.
Об этом пишет CNN.
Департамент парков и отдыха Нью-Йорка опубликовал в Twitter видео, на котором дельфины прыгают в воде в парке Старлайт.
– Это правда – на этой неделе в реке Бронкс заметили дельфинов! Это отличная новость — она показывает, что длившиеся десятилетия усилия по восстановлению реки как здоровой среды обитания работают. Мы считаем, что эти дельфины естественным образом нашли путь к реке в поисках рыбы, – отметили в ведомстве.
Это первый случай, когда эти животные видели в реке Бронкс с 2017 года. Департамент посоветовал людям, стремящимся увидеть дельфинов, убедиться, что им комфортно, дать свободное пространство и не беспокоить.
Это true—dolphins были выпущены в Бронке River this week! Это является большой новостью — это свидетельство того, что декады-долгое время для восстановления реки как здравоохранения работает. Мы желаем этих дельфинов природно соответствую своей cestе к river в поиске рыбы.— NYC Parks (@NYCParks) January 19, 2023
(Видео: Nick Banco) pic.twitter.com/40ZNgBjJZs
Напомним, черноморские дельфины, традиционно зимующие в морских глубинах у крымских берегов, Грузии и Турции, в этом году мигрировали из-за влияния корабельных сонаров и бомбардировки на мелководье северо-западной части Черного моря.