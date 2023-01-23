В последнее десятилетие количество звезд в небе, которые можно увидеть невооруженным глазом, значительно сократилось. Причиной стало световое загрязнение.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science, пишет BBC.

В течение 12 лет ученые и астронавты-любители исследовали звездное небо и установили, что яркость неба ежегодно уменьшается на 10%. Причиной этого световое загрязнение. Начиная с 2011 года он растет, поэтому на небе можно увидеть все меньше звезд с каждым годом.

— Это означает, что ребенок, родившийся в местности, где было видно 250 звезд, вероятно увидит менее 100 звезд в том же месте через 18 лет, – говорится в сообщении.

По словам исследователя светового загрязнения Фабио Фальчи, люди не привыкли воспринимать эту проблему серьезно.

— Глядя на ночные фото и видео Земли с Международной космической станции, люди обычно поражены красотой городских огней. Они не воспринимают это изображение как загрязнение. Это как любоваться красотой радужных цветов, образующих бензин в воде, и не признавать, что это химическое загрязнение, – заявил Фабио Фальчи.

Световое загрязнение – это разновидность физического загрязнения и временного смещения естественной освещенности определенной территории в результате действия искусственных источников света, изменяющих жизнь растений и животных.

Напомним, ученый из Университета Западной Вирджинии Кагри Килич подсчитал, что за 50 лет исследований люди оставили на Марсе 7 тысяч 119 килограммов мусора.