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Отключение света происходит по команде «Укрэнерго» и если диспетчеры операторов системы распределения не будут их соблюдать, то их будет ждать уголовное дело.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал экс-министр энергетики Иван Плачков.
По его словам, энергетики делают все возможное, чтобы возвращать людям свет, в том числе на деоккупированных территориях.
Экс-министр отметил, что после последнего удара оккупантов по энергетической инфраструктуре возник очень значительный дефицит генерации электроэнергии и с тех пор энергосистема работает на грани своих возможностей.
Ранее сообщалось, что в Украинеувеличилось потребление электроэнергии из-за понижения температуры, дефицит мощности остается существенным.
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Отключение света происходит по команде «Укрэнерго» и если диспетчеры операторов системы распределения не будут их соблюдать, то их будет ждать уголовное дело.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал экс-министр энергетики Иван Плачков.
По его словам, энергетики делают все возможное, чтобы возвращать людям свет, в том числе на деоккупированных территориях.
Экс-министр отметил, что после последнего удара оккупантов по энергетической инфраструктуре возник очень значительный дефицит генерации электроэнергии и с тех пор энергосистема работает на грани своих возможностей.
Ранее сообщалось, что в Украинеувеличилось потребление электроэнергии из-за понижения температуры, дефицит мощности остается существенным.