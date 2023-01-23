Отключение света происходит по команде «Укрэнерго» и если диспетчеры операторов системы распределения не будут их соблюдать, то их будет ждать уголовное дело.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал экс-министр энергетики Иван Плачков.

По его словам, энергетики делают все возможное, чтобы возвращать людям свет, в том числе на деоккупированных территориях.

Экс-министр отметил, что после последнего удара оккупантов по энергетической инфраструктуре возник очень значительный дефицит генерации электроэнергии и с тех пор энергосистема работает на грани своих возможностей.

Ранее сообщалось, что в Украинеувеличилось потребление электроэнергии из-за понижения температуры, дефицит мощности остается существенным.