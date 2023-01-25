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Кабинет министров разрешил зарубежным дипломатическим учреждениям Украины пользоваться Государственным реестром актов гражданского состояния граждан. Это упростит и сократит сроки получения гражданами.
Об этом сообщает Минреинтеграция.
Это даст дипучреждениям возможность проводить госрегистрацию актов гражданского состояния, вносить изменения в актовые записи гражданского состояния, возобновлять и аннулировать их.
Также зарубежные дипломатические учреждения смогут повторно выдавать свидетельства о госрегистрации и выписках из Реестра. Документы будут издаваться независимо от места хранения бумажного носителя.
Зарубежные дипломатические учреждения, которые будут предоставлять услуги в сфере госрегистрации актов гражданского состояния с использованием Реестра, будут определены Министерством иностранных дел, говорится в сообщении.
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Кабинет министров разрешил зарубежным дипломатическим учреждениям Украины пользоваться Государственным реестром актов гражданского состояния граждан. Это упростит и сократит сроки получения гражданами.
Об этом сообщает Минреинтеграция.
Это даст дипучреждениям возможность проводить госрегистрацию актов гражданского состояния, вносить изменения в актовые записи гражданского состояния, возобновлять и аннулировать их.
Также зарубежные дипломатические учреждения смогут повторно выдавать свидетельства о госрегистрации и выписках из Реестра. Документы будут издаваться независимо от места хранения бумажного носителя.
Зарубежные дипломатические учреждения, которые будут предоставлять услуги в сфере госрегистрации актов гражданского состояния с использованием Реестра, будут определены Министерством иностранных дел, говорится в сообщении.