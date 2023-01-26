Ученые считают, что произошедшее в январе 2022 года извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаа в Тихом океане выбросило в стратосферу столько воды, что в ближайшие годы озоновая дыра может увеличиться.

Об этом рассказал главный научный сотрудник Центра космических полетов имени Годдарда NASA Пол Ньюман, его цитирует Space.com.

Сильное извержение увеличило количество воды в стратосфере на 10%. Стратосфера — второй нижний слой атмосферы Земли, содержащий озоновый слой, защищающий планету от вредного ультрафиолетового излучения. Теперь этот озон может находиться в опасности, так как вода вызвала значительное охлаждение стратосферы в южных средних широтах.

Более низкие температуры в стратосфере ускоряют процесс деградации озона. Когда стратосфера прохладнее и на этих высотах много воды, ученые чаще наблюдают образование полярных стратосферных облаков ( тонкие облака, плавающие на высоте от 15 до 25 километров над Землей, – прим.). Эти облака образуются в зимние месяцы, когда температура в стратосфере самая низкая и обеспечивают соответствующую химическую среду для озоноразрушающих веществ. Когда наступает антарктическое лето и стратосфера прогревается, озоновая дыра начинает закрываться и обычно исчезает к концу ноября.

Хотя извержение Хунга-Тонга произошло еще в январе 2022 года, ученые до сих пор не заметили его влияния на озоновую дыру. Они ожидают, что это произойдет к 2024 году.

Ослабление озонового слоя впервые было замечено в 1970-х годах. Через него на поверхность Земли проникало разрушительное ультрафиолетовое излучение.

Ранее, на небольшом итальянском острове Стромболе проснулся вулкан.