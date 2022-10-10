На итальянском острове Стромболе, расположенном севернее Сицилии, проснулся вулкан, в море извергается лава и пепел.

Об этом сообщает ANSA.

В связи с началом извержения служба гражданской защиты повысила уровень предупреждения к оранжевому, что предполагает более тщательный мониторинг ситуации.

Местных жителей призывают следить за новостями и рекомендациями органов гражданской защиты, избегать пребывания на улице и у окон, на случай, если их выбьет взрывной волной извержения.

Вулкан Стромболи, одноименный с островом, является одним из четырех активных вулканов в Италии. Из-за того, что извержение хорошо видно с моря с большого расстояния, его иногда называют «средиземноморским маяком». Определенная незначительная активность вулкана наблюдается регулярно, последнее серьезное извержение было в 2019 году. Тогда от падающих камней погиб турист, которого извержение застало неожиданно неподалеку от вершины, еще несколько человек получили незначительные травмы.