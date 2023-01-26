Более 21 800 материалов с предвидениями экстрасенсов, астрологов, тарологов, мольфаров, нумерологов и медиумов опубликовали украинские медиа за период 24 февраля 2022 – 16 января 2023 года. В сумме они набрали более 150 млн. просмотров.

Об этом свидетельствуют результаты анализа, проведенного онлайн-системой медиамониторинга и репутационного менеджмента Semantrum по заказу LIGA.Life.

Наибольшее количество таких материалов было опубликовано в апреле 2022 года – более 5800. Для сравнения: в ноябре – почти 1200.

Среди топмедиа с таким контентом – Obozrevatel, Zaxid.Media, Телеграф.com.ua, УНИАН и Znaj.ua.

Наиболее упоминавшиеся «эксперты» – астролог Влад Росс, экстрасенс Макс Гордеев, экстрасенс и таролог Людмила Хомутовская.