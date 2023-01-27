Почти на четверть выросли грузоперевозки Укрзализныци с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом заявил на пресс-конференции председатель правления УЗ Александр Камышин.

В марте грузовые перевозки составили 8,3 млн тонн в месяц, а по итогам декабря они выросли на 23% — до 10,2 млн тонн.

Как говорится в сообщении прессслужбы, в целом грузовые перевозки железнодорожным транспортом в 2022 году составили 150,582 млн тонн.

— Перевозки во внутреннем сообщении составили 76,111 млн тонн, на экспорт — 59,423 млн тонн, импорт — 12,394 млн. тонн, в транзитном сообщении — 2,655 млн тонн, — отметили в УЗ.

Из-за переориентации грузовых потоков увеличились объемы перевозки грузов из-за сухопутных пограничных переходов в сторону ЕС. Так, экспортные перевозки из-за таких переходов в 2022 году выросли на 12,4% по сравнению с 2021 годом – до 34 млн тонн, импортные – на 71% до 5,8 млн тонн.

По данным УЗ, в экспортных перевозках наибольшую долю занимают зерновые грузы — 38%, было перевезено 22,55 млн тонн.

Общие перевозки зерновых железнодорожным транспортом в 2022 году составили 28,9 млн тонн.

Камышин отметил, что ключевым вызовом для УЗ была и остается возможность партнеров из ЕС прорабатывать существующие объемы украинского экспорта.