С началом полномасштабной войны многие украинцы были вынуждены покинуть собственный дом и временно переехать в другие страны мира. Более миллиона украинских беженцев уже почти год проживают в Германии. Там украинцы работают, занимаются волонтерством, собираются на митинги в поддержку Украины и ждут победы, чтобы наконец вернуться домой.

Однако при таких условиях важно находить время на отдых, что поможет немного отвлечься, насладиться особой атмосферой и восстановить собственную энергию. Прекрасной возможностью будет посетить концерты в Германии 2023, которые успели стать уже достаточно распространенными.

Это связано с тем, что большинство украинских исполнителей также были вынуждены начать работать за границей, чтобы иметь возможность тратить заработанные с концертов средства на благотворительность. Это также дополнительная возможность напоминать миру, что война в Украине продолжается. Украинские исполнители в течение 2023 будут давать концерты, в частности, в немецких городах. Там можно будет послушать украинскую музыку, вдохновиться невероятной атмосферой и наполниться ощущением единства.

В феврале 2023 года Германию с концертом посетит известный украинский певец Артем Пивоваров. Украинец споет в двух немецких городах: Франкфурт-на-Майне и Мюнхене. «В песнях стало больше смысла. Люди стали больше думать, анализировать и ценить. И здесь не обошлось без влияния войны, к сожалению», – говорит певец. Поэтому концерты Артема Пивоварова безусловно наполнят вечер каждого украинца теплой и искренней атмосферой.

Однако концерты в Германии – это не только про украинскую музыку, но и про знакомстве с культурой других стран. Украинцы также могут насладиться концертом грузинского национального балета «Сухишвили», которые будут выступать в Мюнхене уже в феврале-марте этого года. Высокие скачки, опасные па, точные движения – грузинские танцоры вдохновляют своей энергией. Все танцы они исполняют с аутентичным национальным антуражем, завораживающим прямо в зрительном кресле.

Забронировать и купить билеты можно онлайн через площадку mticket, которая позволяет сделать это довольно быстро и удобно. Через площадку можно купить билеты не только на концерты в Германии, но и в Европе. В частности, в различные европейские города в этом году с концертами приедут группа Без Ограничений, Kalush Orchestra, Степан Гига, The Hardkiss, Бумбокс и другие. Поэтому уже сейчас есть прекрасная возможность выбрать билет на концерт любимого исполнителя или группы и на один вечер почувствовать себя дома.