Федеральная служба безопасности РФ начала преследование супруги коллаборанта Аллы Шагеевой. Женщину, работающую учителем в одной из школ временно оккупированного Севастополя, подозревают в растлении несовершеннолетних.

Такие сообщения начали распространяться соцсетями со ссылкой на мать одного из якобы пострадавших учащихся.

— Я боюсь напрямую обращаться в правоохранительные органы, ведь тогда огласка и позор на всю жизнь будет преследовать моего ребенка. К тому же я боюсь открыто называть имена, потому что, говорят, муж Шагеевой – влиятельный человек, – цитируют слова женщины.

Алла Шагеева – жена одного из офицеров Черноморского флота, коллаборанта Роберта Шагеева. Ранее он служил в украинском флоте, но в 2014 году изменил присяге и перешел на сторону оккупанта – в ЧФ РФ. Там он получил должность заместителя командира 4-й бригады подлодок.