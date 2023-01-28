Исследователи с помощью орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter получили снимок необычного кратера на Марсе. Он напоминает морду гигантского медведя.

Об этом сообщает Independent.

— Это холм с V-образной разрушенной структурой (нос), двумя кратерами (глаза) и круглым узором разлома (голова). Это похоже на морду медведя, – заявили в Университете Аризоны.

Исследователи говорят, что круглая структура трещин может быть следствием оседания залежей над погребенным кратером, а нос нос медведя, вероятно, является вулканическим или грязевым жерлом вулкана.

По словам экспертов, оседающий над кратером материал может быть лавовыми потоками или грязью.

В то же время точно сказать, что сделало кратер похожим на медведя, нельзя. Вероятно, в этом могли бы помочь исследования, проведенные на месте, но сейчас этого нельзя сделать.

Напомним, агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) Пентагон и NASA работают над созданием ядерного ракетного двигателя для полетов на Марс. Первые испытания могут пройти уже в 2027 году.