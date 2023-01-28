За прошедшие сутки, 27 января, российские оккупанты нанесли 10 ракетных, один из них по гражданской инфраструктуре Запорожья, и 26 авиационных ударов и произвели 81 обстрел из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам в городе Очакове.

В результате ударов по Украине ранены и погибли среди мирного населения, сообщает Генштаб.

Угроза авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине.

Противник продолжает вести наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях обороняется.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Раздоловка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Дружба, Водяное, Марьинка, Победа, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника и удар по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Кроме того, наши воины уничтожили самолет Су-25, вертолет Ми-8 и 2 БпЛА типа «Суперкам».

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили 2 пункта управления, 2 позиции ПВО противника и 5 районов сосредоточения его живой силы.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины продвигаются в направлении Кременной, а также отражают атаки россиян под Бахмутом.