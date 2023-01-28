Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) одобрило препарат Eli Lilly для формы редкого рака крови.

Он называется Jaypirca, пишет «УП. Жизнь» со ссылкой на компанию.

Препарат обладает доказанной эффективностью для пациентов с рецидивом или рефрактерной (невосприимчивой) мантийно-клеточной лимфомой.

Это редкий тип рака крови, начинающийся с лейкоцитов в лимфатических узлах и агрессивно распространяющийся на другие части тела.

«Одобрение Jaypirca является важным прогрессом для пациентов с рецидивом или рефрактерным ГКБ, которые имеют ограниченные возможности и исторически имели плохой прогноз после прекращения лечения ковалентным ингибитор тирозинкиназы Брутона (ИТК)», — сказал профессор онкологического центра Техасского университета .

Одобрению препарата предшествовали клинические исследования. Из 120 пациентов, находившихся на ранней и средней стадии, 50% отреагировали на препарат, а 13% достигли ремиссии.

Исследователи оценивали эффективность дозы 200 мг как максимально допустимое количество препарата в сутки, но до появления токсичности других систем организма.

Ожидается, что пациенты с мантийно-клеточной лимфомой, прошедшие по меньшей мере два курса химиотерапии, смогут приобрести препарат в ближайшие недели, сообщает Reuters.

Оптовая стоимость будет составлять 21 тысячу долларов США в месяц за дозу 200 мг.

В компании ожидают, что в течение года FDA одобрит еще 4 препарата, одним из которых является лекарство против ожирения.

Напомним, фармацевты Нидерландов заявили о рекордной нехватке лекарства - в прошлом году с рынка исчезли около 10% препаратов.