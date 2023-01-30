В воскресенье, 29 января, в районе Гарца в Германии около четырех часов был сбой в электроснабжении. По предварительным данным, ледяной дождь повредил линию на подстанции, пострадало около 100 тысяч человек.

В значительной части района Гарц электричество исчезло с вечера воскресенья. MDR .

Отмечается, что утром в понедельник в тысячах домохозяйств снова исчез свет. Ситуационный центр местного правительства обнародовал очередное сообщение об опасности. В сообщении отмечалось, что невозможно предугадать, когда поставки можно будет возобновить.

По данным сетевого оператора Avacon, электроснабжение снова исчезло в районе Бланкенбург-Хальберштадт, из-за чего пострадало около 4500 потребителей. Пользователи сообщили в социальных сетях, что свет также исчез в Вернигероде и Хальберштадте. Как сообщает Avacon, сбой должны быть устранены в течение суток.

Кроме этого, из-за сбоя пострадала сеть сотовой связи, интернет-сеть частично вышли из строя. В чрезвычайных ситуациях людям порекомендовали обращаться в местную пожарную охрану, а также сообщили, что будут созданы приюты.

Ранее сообщалось, что генеральный директор предприятия Baykar Defence Халук Байрактар рассказал, как пытался получить разрешение на подключение к электричеству в Украине и за это у него потребовали десять миллионов долларов.