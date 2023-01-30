Генеральный директор предприятия Baykar Defence Халук Байрактар рассказал, как пытался получить разрешение на подключение к электричеству в Украине и за это у него потребовали десять миллионов долларов.

Об этом он рассказал в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук.

— Нам нужно электричество на земельном участке. Знаете, сколько стоит присоединиться к сети? 10 миллионов долларов, и они говорят, что на подключение понадобится 2 года. Но они говорят, что так все работает, – признался журналистке Халук Байрактар.

Такой метод вести дела очень удивили бизнесмена, ведь, по его словам, на получение разрешения на подключение к сети своего офиса в Турции он ничего не заплатил, а по времени это заняло 1-2 недели.

— Обычно такие вещи должны просто быть, — уверен он.

Предприниматель отметил, что он сообщил властям Украины о таком предложении. При этом он не уточнил, кто именно требовал такую баснословную сумму.

– Я известил власть об этом. Но сейчас из-за этих обстоятельств я не люблю просить о чем-нибудь. Но это критично для Украины, для ее будущего, — отметил Халук Байрактар.

Ранее сообщалось, что турецкая компания Baykar передала Украине еще 2 ударных беспилотника Bayraktar TB2.

Также гендиректор турецкой компании «Baykar» Халук Байрактар заявил , что не продаст России беспилотники, сколько бы денег и не предлагала.