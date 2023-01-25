Турецкая компания Baykar сегодня, 25 января, передала Украине еще 2 ударных беспилотника Bayraktar TB2.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

— Компания Baykar передала их бесплатно в помощь Вооруженным Силам Украины и народу Украины для защиты от оккупанта. Мы благодарны компании Baykar за бескомпромиссную и постоянную поддержку в самые тяжелые для нашего государства времена, — говорится в сообщении.

Напомним, гендиректор турецкой компании «Baykar» Халук Байрактар заявил, что не продаст России беспилотники, сколько бы денег и не предлагала.