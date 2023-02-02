Компания онлайн-платежей PayPal уволит почти 2 тысячи сотрудников, или 7% штата.

Руководство компании заявило, что вынуждено принять такое решение, поскольку столкнулось со «сложной макроэкономической средой», пишет BBC.

— Мы должны продолжать изменяться по мере того, как развиваются наш мир, наши клиенты и наша конкурентная среда, — отметил исполнительный директор PayPal Дэн Шульман.

Напомним, компания Philips сократит еще 6 тысяч сотрудников – это почти 8% от общего количества работников.