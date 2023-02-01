Правительство Японии выделяет для Украины 170 млн долларов. Средства будут направлены на реализацию проектов экстренного восстановления, в том числе восстановление критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

— Безоговорочным приоритетом на этом этапе восстановления является восстановление критической инфраструктуры, необходимой для обеспечения базовых потребностей граждан. Это необходимый шаг для возвращения украинцев в свои дома и поддержки экономического развития в регионах, — сказал министр инфраструктуры Алексей Кубраков.

Помощь будет предусматривать предоставление японскими партнерами товаров и услуг, необходимых для обновления.

Напомним, что правительство Японии вводит новые санкции против России. В частности, речь идет о замораживании активов 22 физических и трех юридических лиц и запрете на экспорт товаров 49 российским компаниям.