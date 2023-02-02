Вечером 2 февраля украинские военные сбили очередной российский беспилотник над Черным морем на подлете к Николаевской области.

Об этом сообщает Воздушное командование «Юг».

Сообщается, что при попытке проведения воздушной разведки на юге страны силы и средства ПВО воздушного командования «Юг» ликвидировали российский беспилотник оперативно-тактического уровня «Орлан-10» на подлете в Николаевскую область.

Напомним, сегодня ночью, 2 февраля, в 01:10 враг совершал артиллерийский обстрел по Очаковской общине. Пострадавших нет.