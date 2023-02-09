Японские биологи выяснили, что рыбы губаны-чистильщики способны узнать себя в зеркале, а также на фотографии.

Это может свидетельствовать о наличии у них самоосознания, пишет «Бабель».

Большинство исследователей, искавших такие проявления, использовали так называемый зеркальный тест. В нем испытуемые животные видят себя в зеркале, пока исследователи изучают их реакции.

В этот раз ученые выпускали рыб губанов Labroides dimidiatus в аквариум с зеркальной стенкой, предварительно обозначив их безобидным красителем. Некоторые особи, увидев пятно в зеркале, начинали тереться подходящим местом о камне или песке на дне, пытаясь удалить краску.

Исследователи поместили зеркало в аквариум с несколькими рыбами на достаточно долгий период, чтобы они привыкли видеть себя в отражении. Затем они сняли зеркало и заменили его портретом той же рыбы с отметкой на морде. Рыба в ответ попыталась удалить пятно. Исследователи также поместили в аквариум фотографии других подобных рыб с такими же отметками. Губаны атаковали снимки, считая их соперниками.

Когда губанам, не видевшим себя в зеркале, показали их «портреты», рыбы напали на них. Это очевидный признак того, что они не смогли узнать себя, поскольку не знали, как выглядят в зеркале.

По мнению ученых, их эксперимент указывает на то, что самоосознание может быть более распространено в животном мире, чем люди считали ранее. Они планируют провести более сложный эксперимент по мониторингу активности мозга рыб.

Напомним, в результате войны в Украине количество животных в приютах и на содержании зооволонтеров выросло в среднем на 60%.