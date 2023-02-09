Военно-морской флот Новой Зеландии в Тихом океане перехватил плавучую партию кокаина — самый большой в истории страны арест наркотиков.

Об этом сообщила полиция страны.

Находка весит 3,2 тонны и стоит 316 миллионов долларов. Пакеты были подвешены буйками, а некоторые отмечены символом Бэтмена и клевера. Полиция считает, что груз предназначался для Австралии.

— Это самая большая находка незаконных наркотиков новозеландскими агентствами. Это больше, чем Новая Зеландия использовала бы за 30 лет, - заявил комиссар полиции Новой Зеландии Эндрю Костер.

Напомним, министерство обороны Колумбии сообщило, что в 2022 году правоохранители изъяли больше кокаина, чем в любой предыдущий год.