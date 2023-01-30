Министерство обороны Колумбии сообщило, что в 2022 году правоохранители изъяли больше кокаина, чем в любой предыдущий год.

Об этом пишет Reuters.

В 2020 году силовики изъяли 505 тонн кокаина, а в 2019-м – 428 тонн. В прошлом году этот показатель был рекордным – 671 тонна наркотика. Это примерно на 1,7 тонн больше, чем в 2021 году. Министр обороны Иван Веласкес назвал такие результаты «прекрасными». Больше наркотиков нашли в провинциях Нарино, Боливар и Валье-дель-Каука.

Производство и торговля кокаином считаются главной движущей силой почти шестидесятилетнего вооруженного конфликта в Колумбии, в результате которого погибли более 450 тысяч человек и миллионы остались без домов.

Напомним, что пограничники нашли партию кокаина на 10 миллионов долларов в контейнере с бананами на территории морского порта «Южный». Наркотики доставил теплоход из Эквадора.