В четверг, 10 февраля, мэрия Николаева передала военным четыре автомобиля для быстрой эвакуации раненых.

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Александр Сенкевич объяснил, что машины Николаев ранее получил от партнеров из других стран.

— Им такой транспорт очень нужен. Поэтому будем и дальше работать с благотворителями и пригонять подобные автомобили из-за границы, — отметил он.

Военные объяснили, что такие автомобили им крайне необходимы, чтобы спасать жизнь собратьев.

— Этот автомобиль нам очень нужен. Враг бьет. По технике, гражданской инфраструктуре. В случае, если у вас будут такие автомобили, предавайте нам их, пожалуйста, мы будем передавать их в медицинскую службу. Оказать первую помощь на поле боя – это одно дело, а доставить раненого – это тоже время, – сказал боец ВСУ на позывной «Фартовый».

Ранее благотворители из США передали пожарный автомобиль для нужд Николаевской области.