Благотворители США передали пожарный автомобиль для нужд Николаевской области.
Авитовку 23 января передали основатель американского фонда карет скорой помощи для Украины, вице-президент OSF HealthCare Крис Мэнсон и депутат Одесского областного совета Александр Денисенко, сообщает Николаевская ОВА.
Во время передачи автомобиля присутствовали начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, его первый заместитель Георгий Решетилов, начальник ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области Николай Панасенко и депутат Николаевского городского совета Рамиль Агабеков.
Глава области поблагодарил за оказанную помощь и отметил, что Николаевская область надеется на дальнейшее сотрудничество.
Напомним, энергетики Николаевской области получили энергетическое оборудование от международных партнеров для возобновления электроснабжения в области.
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Благотворители США передали пожарный автомобиль для нужд Николаевской области.
Авитовку 23 января передали основатель американского фонда карет скорой помощи для Украины, вице-президент OSF HealthCare Крис Мэнсон и депутат Одесского областного совета Александр Денисенко, сообщает Николаевская ОВА.
Во время передачи автомобиля присутствовали начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, его первый заместитель Георгий Решетилов, начальник ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области Николай Панасенко и депутат Николаевского городского совета Рамиль Агабеков.
Глава области поблагодарил за оказанную помощь и отметил, что Николаевская область надеется на дальнейшее сотрудничество.
Напомним, энергетики Николаевской области получили энергетическое оборудование от международных партнеров для возобновления электроснабжения в области.