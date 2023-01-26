Благотворители США передали пожарный автомобиль для нужд Николаевской области.

Авитовку 23 января передали основатель американского фонда карет скорой помощи для Украины, вице-президент OSF HealthCare Крис Мэнсон и депутат Одесского областного совета Александр Денисенко, сообщает Николаевская ОВА.

Во время передачи автомобиля присутствовали начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, его первый заместитель Георгий Решетилов, начальник ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области Николай Панасенко и депутат Николаевского городского совета Рамиль Агабеков.

Глава области поблагодарил за оказанную помощь и отметил, что Николаевская область надеется на дальнейшее сотрудничество.

Напомним, энергетики Николаевской области получили энергетическое оборудование от международных партнеров для возобновления электроснабжения в области.