«Співпраця з правоохоронцями була на найвищому рівні», — Кім про боротьбу з корупцією на посаді голови Миколаївської ОВА

Новопризначений міністр у справах ветеранів України Віталій Кім. Фото: МикВісті

Новопризначений міністр у справах ветеранів України Віталій Кім підбив підсумки своєї роботи на посаді начальника Миколаївської ОВА, зокрема оцінив результати боротьби з корупцією.

Про це він повідомив під час своєї останньої пресконференції на посаді начальника Миколаївської ОВА, пишуть «МикВісті».

Під час пресконференції журналісти запитали Віталія Кіма, як він оцінює свою роботу у сфері протидії корупції за понад п'ять років керівництва областю. Зокрема, йшлося про те, що за цей час у регіоні виникали корупційні скандали, а деякі його підлеглі отримали вироки.

— Є статистика, яка показує, що це працює. Є правила роботи і, скажімо так, совість. Імідж Миколаївської області також допомагав працювати за тими стандартами, які ми хотіли втілити. Помилки, безумовно, були, але на нижчому рівні, і ми безкомпромісно на них реагували. Співпраця з правоохоронними органами була на найвищому рівні, — зазначив Віталій Кім.

Він додав, що саме відкритість влади стала одним із чинників, які допомогли залучити до регіону інвестиції та міжнародну підтримку.

— І саме через таку прозорість, зокрема, нам вдалося залучити таку кількість інвестицій у Миколаївську область, нових підприємств та міжнародних партнерів. Це послідовність дій, яка за п'ять років дала змогу привести в Миколаївську область гроші й довіру, — сказав Віталій Кім.

Зазначимо, що у вересні минулого року правоохоронці повідомили про підозру колишньому заступнику директора Департаменту містобудування та начальнику Управління капітального будівництва Миколаївської ОВА Олександру Нефьодову. Раніше його засудили за службову недбалість під час будівництва мосту через річку Південний Буг.

У липні того ж року Служба безпеки України повідомила про підозру посадовцям Управління інфраструктури Миколаївської обласної військової адміністрації. За версією слідства, вони могли безпідставно перерахувати підряднику 9,6 мільйона гривень із державного бюджету на облаштування захисту енергетичних об'єктів.

Згодом у Миколаївській ОВА прокоментували підозру СБУ. Там зазначили, що роботи з облаштування захисту об'єктів енергетичної інфраструктури виконували у стислі терміни та під постійними обстрілами. Їхньою метою було забезпечення безперебійної роботи критично важливих об'єктів, від яких залежить стабільність регіону. Також в ОВА наголосили, що більшість матеріалів і послуг закуповували за кошти обласного бюджету.

Під час пресконференції Віталій Кім заявив, що після переходу з посади голови Миколаївської ОВА продовжить підтримувати область та працювати над економічною стратегією «Південь 2.0».

Напередодні Віталій Кім також пообіцяв просувати інтереси Миколаївської області під час розподілу коштів державного бюджету. Він заявив, що реалізація розпочатих проєктів триватиме, а підтримка регіону має стати більшою.

Нагадаємо, Верховна Рада призначила Віталія Кіма міністром у справах ветеранів. До цього він очолював Миколаївську обласну державну адміністрацію з листопада 2020 року. Виконувачем обов’язків голови Миколаївської ОВА став Георгій Решетілов.