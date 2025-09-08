Прокуратура оголосила нову підозру експосадовцю Миколаївської ОВА, умовно засудженому за службову недбалість

Ексчиновнику Миколаївської ОВА оголосили нову підозру через будівництво мосту на Південному Бузі. Ілюстративне фото

Правоохоронці оголосили нову підозру колишньому заступнику директора Департаменту містобудування та начальнику Управління капітального будівництва Миколаївської ОВА Олександру Нефьодову, засудженому за службову недбалість при будівництві мосту через річку Південний Буг.

Про це повідомляє ПН з посиланням на Миколаївську обласну прокуратуру.

Зазначимо, що у травні посадовця у цій справі було засуджено. Олександр Нефьодов отримав п'ять років позбавлення волі, але зі звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном у два роки.

Нова підозра також стосується робіт на переправі між селами Богданівка та Костянтинівка поблизу Південноукраїнська. Нагадаємо, будівництво велося влітку 2021 року, а загальна вартість договору склала понад 25 мільйонів гривень За версією слідства, посадовці сприяли підрядній організації у заволодінні 1,6 мільйона гривень. Дії кваліфіковані за частиною 5 статті 191 КК України (співучасть у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем).

За даними системи публічних закупівель Prozorro, договір було укладено між Департаментом містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА та київським ТОВ «Трансстройкапітал». До участі в конкурсі також подавалося ТОВ «Кронос ЮСК». Роботи передбачали облаштування підходів і основи земляного полотна, укріплення відкосів щебенево-мастиковою сумішшю, влаштування дорожнього одягу, монтаж прогонових будов і конструкцій мосту, покриття проїжджої частини, тротуарів, перильного огородження, а також встановлення дорожніх знаків і бар’єрного огородження.

Договір між Департаментом містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА та київським ТОВ «Трансстройкапітал». Скриншот з Prozorro

Відповідно до даних Опендатабот, компанія «Трансстройкапітал» була створена у травні 2013 року, її директором є Павло Самарець . Цей тендер став найбільшим за сумою серед усіх, у яких брала участь компанія. Раніше «Трансстройкапітал» була учасником у двох закупівлях у Луганській та Чернігівській областях, виконуючи роботи з реконструкції та ремонту гідротехнічних об’єктів і мостів.

Наразі справа щодо договору між Миколаївською ОВА та ТОВ «Трансстройкапітал» розглядається Господарським судом Миколаївської області за позовом прокуратури. Між сторонами укладено договір від 26.07.2021 №32 та додаткові угоди №2 (29.12.2021), №3 (31.12.2022) і №4 (17.11.2023), які прокуратура вважає такими, що порушують інтереси держави.

Прокуратура просить суд визнати ці угоди недійсними та стягнути штрафні санкції з підрядника. За даними сторони обвинувачення, угоди укладені з порушенням законодавства, а відповідачі не надали пояснень і не з’явилися на підготовче засідання. Суд відзначив необхідність надання сторонам додаткового часу для подання доказів і пояснень, і підготовче засідання відкладено на 2 жовтня 2025 року.