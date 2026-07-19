«Хочу бути в контексті проблем», — Кім заявив, що після призначення в Уряд не складає мандат депутата Миколаївської міськради

Кім заявив, що не складає мандат депутата Миколаївської міськради. Фото: МикВісті

Новопризначений міністр у справах ветеранів Віталій Кім заявив, що після переходу з посади начальника Миколаївської ОВА не планує складати мандат депутата Миколаївської міської ради.

Про це він повідомив під час своєї останньої пресконференції на посаді начальника Миколаївської ОВА, пишуть «МикВісті».

— Що стосується депутатства, я поки залишаюся. Поки матиму можливість брати участь у політичному житті Миколаєва. Для мене це, насамперед, дисциплінарне завдання, — сказав Віталій Кім.

Під час пресконференції журналісти звернули увагу на те, що Миколаївська міська територіальна виборча комісія фактично не працює. Через це за роки повномасштабної війни депутати, які достроково склали повноваження, не були замінені новими обранцями. У Кіма запитали, чи планує він, залишаючись у Миколаївській області та зберігаючи депутатський мандат, сприяти вирішенню цієї ситуації.

— Це справа секретаріату міської ради. Якщо говорити про мене особисто, то я хочу залишатися депутатом, щоб бути в контексті проблем Миколаєва, допомагати та, відверто кажучи, впливати на те, щоб робота Миколаївської міської ради була більш дисциплінованою. Це моя особиста мотивація, — пояснив він.

Крім того, Віталій Кім заявив, що після переходу з посади голови Миколаївської ОВА продовжить підтримувати область та працювати над економічною стратегією «Південь 2.0».

Напередодні Віталій Кім також пообіцяв просувати інтереси Миколаївської області під час розподілу коштів державного бюджету. Він заявив, що реалізація розпочатих проєктів триватиме, а підтримка регіону має стати більшою.

Нагадаємо, Верховна Рада призначила Віталія Кіма міністром у справах ветеранів. До цього він очолював Миколаївську обласну державну адміністрацію з листопада 2020 року. Виконувачем обов’язків голови Миколаївської ОВА став Георгій Решетілов.