В Украине будет создан центр гуманитарного разминирования, который будет выполнять функции аналитического центра.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«В Украине будет создан центр гуманитарного разминирования, который будет выполнять функции аналитического центра и будет обобщать информацию о потребностях разминирования в министерствах, ОВА, странах-партнерах и международных организациях», - написал он.

Денис Шмыгаль сообщил, что в субботу на совещании с МВД, Минобороны, Минэкономики и ГСЧС обсуждались проблемные вопросы гуманитарного разминирования в Украине и обязанности будущего учреждения.

«Украинский центр гуманитарного разминирования улучшит координацию между всеми субъектами противоминной деятельности. А также позволит привлечь все возможные ресурсы для проведения разминирования», — говорится в сообщении.

Денис Шмыгаль напомнил, что из-за российской агрессии Украина на сегодняшний день является одной из самых загрязненных минами и снарядами стран в мире. Гуманитарное разминирование является первым этапом восстановления деоккупированных территорий, отметил он.

Организация объединенных наций выделит 4 миллиона долларов США на закупку средств для разминирования территории Николаевской области.