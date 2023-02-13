Дания передала украинским военным все самоходные артиллерийские установки Caesar, имевшиеся на вооружении.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины в Twitter.

— Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы Caesar. Настоящий друг, знающий, что наша борьба — это борьба Европы, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правительство Швеции официально сообщило, что передаст Украине самоходные артиллерийские установки Archer. Точного количества там пока не называют.