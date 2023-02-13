Дания передала украинским военным все самоходные артиллерийские установки Caesar, имевшиеся на вооружении.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины в Twitter.
— Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы Caesar. Настоящий друг, знающий, что наша борьба — это борьба Европы, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что правительство Швеции официально сообщило, что передаст Украине самоходные артиллерийские установки Archer. Точного количества там пока не называют.
Дания передала украинским военным все самоходные артиллерийские установки Caesar, имевшиеся на вооружении.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины в Twitter.
— Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы Caesar. Настоящий друг, знающий, что наша борьба — это борьба Европы, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что правительство Швеции официально сообщило, что передаст Украине самоходные артиллерийские установки Archer. Точного количества там пока не называют.