Американский астронавт и посол United24 Скотт Келли призвал основателя SpaceX Илона Маска вернуть Украине полный доступ к функционалу спутникового интернета Starlink, на что тот ответил, что «не допустит Третью мировую войну».

Об этом сообщает Скотт Келли в Твиттере.

— Илон Маску, Украина крайне нуждается в вашей постоянной поддержке. Пожалуйста, восстановите полную функциональность спутников Starlink. Защита от геноцидного вторжения не является наступательной способностью. Это выживание. Невинные жизни будут потеряны. Вы можете помочь. Спасибо, – обратился мужчина к американскому предпринимателю.

В ответ Маск написал, что «не допустит эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне».

— Вы достаточно умны, чтобы не проглатывать информацию СМИ и другую пропагандистскую чушь. Starlink – это коммуникационная магистраль Украины, особенно на передовой, где почти все другие интернет-соединения были уничтожены. Но мы не допустим эскалации конфликта, которая может привести к Третьей мировой войне, – написал Илон Маск.

Он добавил, что коммерческие терминалы SpaceX предназначены для частного использования, а не для военных, но компания не воспользовалась своим правом отключить их.

Напомним, что Американская компания SpaceX приняла меры, чтобы предотвратить использование украинскими военными спутникового интернета Starlink для управления дронами в регионе во время войны с россией.