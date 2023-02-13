Украинские производители БПЛА и других видов военной робототехники решили объединиться в профильную ассоциацию.

Об этом журналистам сообщили непосредственные участники рынка.

По их словам, главой Ассоциации мог бы стать бывший и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развитию вооружения и военной техники Александр Лиев.

Как отмечает совладелец компании AeroDrone Дмитрий Шимкив, взаимодействие производителей с государством и между собой происходит вокруг нескольких платформ таких как, например, проект Минцифры «Армия Дронов», общественного объединения «Аэроразведка» и департамента развития вооружений Министерства обороны. Созданы также ряд общественных объединений, претендующих на статус «голоса» отрасли.

Однако это не способствует созданию единой, выразительной и, главное, понятной позиции производителей в отношениях с государством, а проблемы, требующие немедленных решений, только накапливаются.

— Идея создания ассоциации, которая координировала бы усилия, задавала планку стандартов и на транспарентных началах осуществляла представительство отрасли в отношениях с государством, не то что своевременная, она уже просто перезрела. Это была (назначение Лиева – ред.) одна из идей, прозвучавшая от представителей производителей БПЛА: привлечь Александра Лиева как волонтера, который очень многое сделал для того, чтобы упростить процессы для сертификации и вообще прохождения этих сложных коридоров для украинских производителей беспилотной техники. Предлагали, чтобы он приобщился, учитывая его опыт и понимание бюрократических систем. Ведь вопрос касается не только МОУ, но и взаимодействия с Генштабом, НБУ и т.д., — говорит Дмитрий Шимкив, партнер компании AeroDrone, которая занимается производством БПЛА, а также член наблюдательного совета Украинского фонда стартапов.

По словам Дмитрия Шимкива, главным призванием Ассоциации должна стать не только медиация на уровне государства, но и горизонтальный обмен опытом, технологиями, совместная наработка стандартов, а также использование существующей инфраструктуры (испытательных аэродромов). При этом объединение должно строиться на принципах инклюзивности, представляя интересы всех игроков, независимо от уровня развития и промышленной базы, подчеркивает предприниматель.

С ним соглашается руководитель направления робототехники ОО «Аэроразведка» Вадим Юник, который среди главных направлений работы такого органа выделяет, прежде всего, содействие дальнейшему развитию нормативного фрейма и внедрению украинскими производителями единых стандартизированных решений при разработке конкретных образцов.

Вадим Юник убежден, что в рамках Ассоциации производители найдут понимание унифицированных стандартов для военных изделий. Они просто должны прийти к единственному знаменателю в этих вопросах, поскольку цена слишком высока – жизнь конечного потребителя, военнослужащего Сил обороны.

— По-моему, должны быть единые стандарты, например, по типу креплений боекомплекта, взаимозаменяемости элементов питания, чтобы то или иное аэроподразделение каждый раз не теряло кучу времени на то, чтобы разобраться. Надо максимально упрощать, а не усложнять жизнь бойцам, которым они и так рискуют каждый день, — подчеркивает Юник.

В свою очередь Вадим Юник слышал об инициативе создания Ассоциации, но не знает кто может стать ее руководителем.

– Я слышал о желании создать Ассоциацию. Как она будет называться и кто будет руководителем – не знаю, однако она действительно нужна, потому что есть много вопросов, которые нужно решать, – подчеркнул он.

Также Юник рассказал, что большинство производителей БПЛА были очень расстроены увольнением с должности Лиева, потому что близко и эффективно взаимодействовали по работе.

— У нас есть общий чат, где присутствует большинство производителей. Так вот, новость о произошедших событиях (решение Лиева уволиться - ред.) были восприняты ими довольно негативно и с сожалением. Я понимаю, что у человека есть такое, скажем, неоднозначное прошлое, но его действия сейчас прямо демонстрируют его позицию: он достаточно грамотный человек и абсолютно проукраинский. То, что он делает, точно идет на пользу государству, —отметил Юник.

Напомним, что Министерство обороны в 2023 году планирует потратить на приобретение беспилотников различных типов применения (воздушные, наземные, подводные) 20 миллиардов гривен.