Группа расследователей установила, что за последние 70 лет представители католической церкви Португалии развратили по меньшей мере 4 815 детей.

Об этом пишет Reuters.

Большинство преступников – 77% – были священниками, а большинство жертв – мальчиками. Преступники издевались над детьми в католических школах, исповедальнях и других церковных помещениях.

— Хотим отдать искреннюю дань памяти пострадавшим от жестокого обращения в детстве и отважиться дать голос молчанию. Они намного больше, чем статистика, – сказал глава расследования, детский психиатр Педро Стрехт.

Глава Епископской конференции Хосе Орнелас присутствовал на презентации окончательных результатов расследования и пока не отреагировал на них. Церковь ранее заявляла, что готова «принять соответствующие меры».

Напомним, суд приговорил к 9 годам заключения фотографа из Киевской области, который производил детскую порнографию, работая на праздниках в детсадах.