Самая известная спиральная галактика во Вселенной, фото которой обнародовали в Европейской южной обсерватории, в несколько раз больше галактики, в которой расположена наша Солнечная система, Млечный Путь.
Об этом сообщает УП. Жизнь».
На изображении показана галактика NGC 6872.
Ее протяженность составляет 522 тысячи световых лет и она в пять раз больше Млечного Путь.
Галактика имеет вытянутую форму из-за своего гравитационного взаимодействия с соседней галактикой IC4970.
NGC 6872 расположен на расстоянии около 212 миллионов световых лет от Земли.
Напомним, космический телескоп James Webb случайно обнаружил в дрейфующем между Марсом и Юпитером поясе астероидов ранее неизвестное крошечное небесное тело.
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Самая известная спиральная галактика во Вселенной, фото которой обнародовали в Европейской южной обсерватории, в несколько раз больше галактики, в которой расположена наша Солнечная система, Млечный Путь.
Об этом сообщает УП. Жизнь».
На изображении показана галактика NGC 6872.
Ее протяженность составляет 522 тысячи световых лет и она в пять раз больше Млечного Путь.
Галактика имеет вытянутую форму из-за своего гравитационного взаимодействия с соседней галактикой IC4970.
NGC 6872 расположен на расстоянии около 212 миллионов световых лет от Земли.
Напомним, космический телескоп James Webb случайно обнаружил в дрейфующем между Марсом и Юпитером поясе астероидов ранее неизвестное крошечное небесное тело.