Самая известная спиральная галактика во Вселенной, фото которой обнародовали в Европейской южной обсерватории, в несколько раз больше галактики, в которой расположена наша Солнечная система, Млечный Путь.

Об этом сообщает УП. Жизнь».

На изображении показана галактика NGC 6872.

Ее протяженность составляет 522 тысячи световых лет и она в пять раз больше Млечного Путь.

Галактика имеет вытянутую форму из-за своего гравитационного взаимодействия с соседней галактикой IC4970.

NGC 6872 расположен на расстоянии около 212 миллионов световых лет от Земли.

Напомним, космический телескоп James Webb случайно обнаружил в дрейфующем между Марсом и Юпитером поясе астероидов ранее неизвестное крошечное небесное тело.