Германия заключила контракты с оборонным концерном Rheinmetall на возобновление производства снарядов в самоходные зенитные установки Gepard для дальнейшей доставки в Украину.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус перед встречей с министрами НАТО в Брюсселе, передает Reuters.
— Мы скоро приступим к собственному производству боеприпасов Gepard в Rheinmetall. Я очень рад, что мы смогли гарантировать поставку этой важной части ПВО, — сказал Борис Писториус.
Отмечается, что Германия месяцами пыталась найти новые боеприпасы для зенитных орудий Gepard, снявших ее военные с вооружения в 2010 году.
Ранее сообщалось, что восемь стран будут поставлять Украину танки немецкого производства Leopard. Это Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды. В то же время США и Польша отправят ВСУ другие танки.
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Германия заключила контракты с оборонным концерном Rheinmetall на возобновление производства снарядов в самоходные зенитные установки Gepard для дальнейшей доставки в Украину.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус перед встречей с министрами НАТО в Брюсселе, передает Reuters.
— Мы скоро приступим к собственному производству боеприпасов Gepard в Rheinmetall. Я очень рад, что мы смогли гарантировать поставку этой важной части ПВО, — сказал Борис Писториус.
Отмечается, что Германия месяцами пыталась найти новые боеприпасы для зенитных орудий Gepard, снявших ее военные с вооружения в 2010 году.
Ранее сообщалось, что восемь стран будут поставлять Украину танки немецкого производства Leopard. Это Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды. В то же время США и Польша отправят ВСУ другие танки.