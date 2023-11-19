З 13 по 19 листопада Сили оборони знищили близько 7 020 загарбників, також було знищено 86 танків окупантів та один їхній літак.
Про це у Telegram повідомив перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Також cуттєвих втрат зазнало озброєння російських військ. Зокрема, це:
86 танків;
94 бойових броньованих машин;
185 артилерійських системи;
17 РСЗВ;
8 установок ППО;
170 одиниць автотехніки;
18 одиниць спецтехніки.
Возночас захисники знищили 3 ворожі ракети, 123 БпЛА, а також один літак.
Нагадаємо, розвідники ГУР у взаємодії з побратимами з ССО та 1-ї окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна виявили та завдали ураження дороговартісній російській радіорелейній станції 48Я6-К1 «Подлет».
З 13 по 19 листопада Сили оборони знищили близько 7 020 загарбників, також було знищено 86 танків окупантів та один їхній літак.
Про це у Telegram повідомив перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Також cуттєвих втрат зазнало озброєння російських військ. Зокрема, це:
86 танків;
94 бойових броньованих машин;
185 артилерійських системи;
17 РСЗВ;
8 установок ППО;
170 одиниць автотехніки;
18 одиниць спецтехніки.
Возночас захисники знищили 3 ворожі ракети, 123 БпЛА, а також один літак.
Нагадаємо, розвідники ГУР у взаємодії з побратимами з ССО та 1-ї окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна виявили та завдали ураження дороговартісній російській радіорелейній станції 48Я6-К1 «Подлет».