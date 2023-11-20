Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук українську співачку кримськотатарського походження Джамалу (Сусану Джамаладінову).

Про це повідомляє «‎Медіазона»‎ з посиланням на базу МВС.

Джамалу оголосили у розшук у середині жовтня 2023 року. Її звинувачують у поширенні фейків про російську армію. У листопаді Джамала була заочно заарештована російським судом.

Джамала відома тим, що у 2016 році, представляючи Україну, перемогла у конкурсі «Євробачення» з піснею про сталінську депортацію кримських татар. Співачка послідовно засуджує російську анексію Криму.

Російський Telegram-канал Shot пише, що кримінальну справу проти Джамали було порушено через її публікацію про звірства окупантів у Бучі, зроблену у квітні 2022 року.

У квітні минулого року стало відомо, що Джамалі заборонили в'їзд до Росії на 50 років.

Нагадаємо, раніше Лефортівський районний суд Москви заочно заарештував начальника Головного управління розвідкиМіністерства оборони України Кирила Буданова.