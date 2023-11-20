Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук українську співачку кримськотатарського походження Джамалу (Сусану Джамаладінову).
Про це повідомляє «Медіазона» з посиланням на базу МВС.
Джамалу оголосили у розшук у середині жовтня 2023 року. Її звинувачують у поширенні фейків про російську армію. У листопаді Джамала була заочно заарештована російським судом.
Джамала відома тим, що у 2016 році, представляючи Україну, перемогла у конкурсі «Євробачення» з піснею про сталінську депортацію кримських татар. Співачка послідовно засуджує російську анексію Криму.
Російський Telegram-канал Shot пише, що кримінальну справу проти Джамали було порушено через її публікацію про звірства окупантів у Бучі, зроблену у квітні 2022 року.
У квітні минулого року стало відомо, що Джамалі заборонили в'їзд до Росії на 50 років.
Нагадаємо, раніше Лефортівський районний суд Москви заочно заарештував начальника Головного управління розвідкиМіністерства оборони України Кирила Буданова.
Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук українську співачку кримськотатарського походження Джамалу (Сусану Джамаладінову).
Про це повідомляє «Медіазона» з посиланням на базу МВС.
Джамалу оголосили у розшук у середині жовтня 2023 року. Її звинувачують у поширенні фейків про російську армію. У листопаді Джамала була заочно заарештована російським судом.
Джамала відома тим, що у 2016 році, представляючи Україну, перемогла у конкурсі «Євробачення» з піснею про сталінську депортацію кримських татар. Співачка послідовно засуджує російську анексію Криму.
Російський Telegram-канал Shot пише, що кримінальну справу проти Джамали було порушено через її публікацію про звірства окупантів у Бучі, зроблену у квітні 2022 року.
У квітні минулого року стало відомо, що Джамалі заборонили в'їзд до Росії на 50 років.
Нагадаємо, раніше Лефортівський районний суд Москви заочно заарештував начальника Головного управління розвідкиМіністерства оборони України Кирила Буданова.