В Україні за рік кількість безробітних зменшилася у понад два рази. Станом на жовтень 2023 року вона становила 97,3 тисяч офіційних безробітних, а рік тому — 239,1 тисяч осіб.

Про це йдеться у звіті НБУ.

Кількість зареєстрованих безробітних українців, які отримують допомогу з безробіття, впала за рік з 194,7 до 38,6 тисячі осіб.

Потреба роботодавців у працівниках для заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) у жовтні становить 55,4 тисячі. (зростання за місяць на 2,1 тисячі). Навантаження одне вільне місце становить 2,0.

Нагадаємо, що з початку 2023 року кількість людей, які отримали статус безробітного в Миколаївській області, досягла 900 осіб. За весь час повномасштабного вторгнення повний комплекс послуг від центру отримали більше 2 тисяч людей-переселенців.