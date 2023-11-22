У п’ятницю, 17 листопада, температура Землі ненадовго перевищила критичну позначку, за якої можуть настати катастрофічні та незворотні наслідки для планети та її екосистем.

Ці дані оприлюднила кліматологиня, заступниця директора Служби зі зміни клімату Copernicus у Європі Саманта Берджесс, пише «УП.Життя» з посиланням на західні ЗМІ.

За її словами, температура була на 2,06°C вищою, ніж у 1850-1900 роках, коли люди ще не почали спалювати викопне паливо у великих масштабах, змінюючи цим природний клімат Землі.

«Це був перший день, коли глобальна температура була більш ніж на 2,06°C вищою, за рівень 1850-1900 років», — написала вона.

Водночас те, що впродовж певного часу температура на 2,06°C перевищувала рівень так званого доіндустріального періоду, ще не означає, що світ перебуває в постійному стані потепління на більше як 2°C, додала Берджесс.

Однак перетин цієї поділки вже є ознакою того, що на планеті стає дедалі тепліше і процеси на Землі рухаються до незворотності наслідків кліматичної кризи.

Те, що 17 листопада глобальна температура була в середньому на 1,17°C вищою, від рівня 1991-2020 років, робить цей день найтеплішим за всю історію спостережень, стверджує Берджесс.

Дані Copernicus є попередніми, і знадобляться тижні, щоб підтвердити їх спостереженнями в реальному житті.

Нагадаємо, жовтень 2023 року став п’ятим місяцем поспіль із рекордно високими глобальними температурами.