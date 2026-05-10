Іспанія розширює мережу кліматичних укриттів на тлі збільшення кількості смертей через спеку

В Іспанії продовжують розширювати мережу так званих кліматичних укриттів — спеціальних просторів у громадських місцях, де люди можуть сховатися від екстремальної спеки.

Ще торік прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що частину державних будівель використовуватимуть як тимчасові укриття під час хвиль спеки.

Нині система кліматичних притулків працює на основі регіональних програм у Каталонії, Країні Басків та Мурсії. Лише у Барселона облаштували близько 400 таких пунктів у бібліотеках, музеях, спортивних комплексах і торговельних центрах.

Укриття обладнані кондиціонерами, місцями для відпочинку та безкоштовною питною водою. Насамперед вони розраховані на людей, які не мають можливості охолоджувати житло під час спеки.

Користуватися такими просторами можуть усі охочі, однак фахівці наголошують: особливу увагу необхідно приділяти доступності укриттів для літніх людей та інших вразливих груп населення.

Активніше впроваджувати кліматичні укриття Іспанія почала після рекордної спеки у 2025 році. Тоді країна пережила 16 днів аномально високих температур — подекуди повітря прогрівалося до 45°C.

За даними видання, того року в Іспанії зафіксували понад 150 тисяч смертей, пов’язаних зі спекою. Більше 10 тисяч із них стали наслідком тривалого впливу навіть помірно високих температур.

