Президент РФ Володимир Путін помилував сатаніста Миколу Оголобяка, засудженого до 20 років колонії за ритуальні вбивства підлітків. Він відправився на війну проти України, дістав поранення та отримав інвалідність.

Про це повідомив батько Миколи Оголобяка, написало російське видання 76.ru.

Як відомо, Миколу Оголобяка засудили до 20 років колонії за ритуальні вбивства російських підлітків у Ярославлі. Він мав сидіти в колонії до 2028 року і мав вийти на свободу у віці 39 років. Однак чоловік пів року провів на війні в Україні, зазнав поранення, отримав інвалідність, а потім його помилували.

Як писали місцеві ЗМІ, Микола «Граф» Оголобяк та його сім соратників скоїли ритуальні вбивства чотирьох підлітків. У такому складі члени секти кілька років проводили криваві ритуали.

Раніше повідомлялось, що Росія на штурми українських позицій відправляє неналежно підготовлений та укомплектований особовий склад з в’язнів та мобілізованих.