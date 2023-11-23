В РФ на форумі-виставці «Россия», люди вишикувалися у чергу, щоб дочекатися можливості купити футболки з антиукраїнськими цитатами Володимира Путіна.

Відео про продаж лімітованої серії такого одягу опублікували у соцмережах.

У ролику зазначається, що найбільшим попитом серед російської молоді користувався одяг з написами «Одесса — это, конечно, русский город» и «Крым, который решили присоединить люди».

Нагадаємо, що мешканці тимчасово окупованого Криму розповсюджують українські гасла на російських рублях.