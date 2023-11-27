Після початку повномасштабного вторгнення весь світ об’єднався, щоб допомогти містам та селам України. Міста-партнери співпрацюють з громадами Миколаївщини у модернізації та відбудові зруйнованої Росією інфраструктури та надають гуманітарну підтримку населенню.

Місто Первомайськ також отримало значну підтримку від міжнародних партнерів. Були підписані договори про партнерство, дружбу та співпрацю з німецьким Аусбургом та болгарським містом Добрич. Берлінський округ Нойкельн передав Первомайську гуманітарну допомогу, а французьке місто Брест забезпечило відпочинок дітей.

Детальніше про співпрацю та допомогу Первомайську читайте в статті «НикВести».

Допомога Німеччини: Нойкельн передав Первомайську гуманітарний вантаж, а Аугсбург співпрацюватиме у питаннях розвитку водопостачання

Первомайськ розпочав співпрацювати з німецьким містом Аугсбург, яке славиться унікальними середньовічними каналами та водонапірними вежами. У 2019 році ЮНЕСКО визнало систему управління водними ресурсами Аугсбурга об’єктом Світової спадщини.

Історична система водопостачання в Аугсбурзі

Історична система водопостачання в Аугсбурзі

Історична система водопостачання в Аугсбурзі

Саме розвиненість системи водозабезпечення зацікавило Первомайськ, тому міська рада вирішила долучитись до грантової програми. Представники муніціпалітету Аугсбурга також зацікавилися можливістю співпраці та запропонували партнерство у сфері покращення надання послуг водопостачання та водовідведення.

Загалом питання діяльності водоканалу достатньо болюче для Первомайська. Вже не вперше у місті ліквідовують збиткові підприємства. У 2004 році було зареєстровано КП «Первомайський міський водоканал», яке зараз на стадії припинення. КП «Первомайське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства», яке було зареєстровано у 2006 році, вже ліквідовано. У 2018 році було проведено реформування і створено нове КП «Первомайськводоканал», яке було без боргових зобов’язань. В модернізацію нового підприємства вклали з бюджету міста більше 28 мільйонів гривень. Однак у квітні 2023 року стало відомо, що воно теж збиткове і його вирішили ліквідувати. Зараз у місті працює новостворене КП «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства».

ОСВ-2 у Первомайську: Фото Гард. City

Також у Первомайську гостро стоїть питання оновлення технічного устаткування та реконструкції очисних станцій водоканалу, очисних споруд та хлораторних станцій, адже усі вони працюють орієнтовно з 1965 року і не отримували належного оновлення. Мер міста Олег Демченко розповідає, що практично все обладнання іржаве та непридатне для експлуатації. Крім того, 30% вже очищеної води просто витікали назад до річки, а комунальне підприємство несло значні збитки.

«Найбільша проблема для нас — це наша енергозалежність та наші витрати. Ми зараз якраз проводимо роботи з реконструкції ОСВ-1, ОСВ-2 та ОСВ-3. Зараз на ОСВ-1 та ОСВ-2 проводимо роботи з модернізації та реконструкції. Обладнання треба замінити на менш енергозатратне, тому що у нас дуже великі витрати на електроенергію. Щоб ви розуміли, об’єкт було введено в експлуатацію 1965-го року. З того часу по сьогоднішній день ні копійки грошей не виділялися. Вперше у 2023 році ми проводимо роботи за рахунок місцевого бюджету. Зараз буде нам допомагати Аугсбург. Я сподіваюсь на нашу конструктивну співпрацю», — зазначає він.

Очисні споруди Первомайська

Керівник міста розповідає, що на очисних станціях на 90% зносилися дах та підлога, очисні та механічні блоки, насоси й двигуни, лінії фільтрації та інше електрообладнання. Зараз Первомайськ за бюджетні кошти почав відновлювальні роботи. У 2023 році передбачено на фінансову підтримку водоканалу близько 23 мільйонів гривень. На станції ОСВ-1 та ОСВ-2 частина робіт уже виконана.

Очисні споруди водоканалу

За даними системи публічних закупівель ProZoro, у грудні 2022 року КП «Первомайськводоканал» сплатив 5,7 мільйонів гривень за роботи з поточного ремонту резервуару №1 очисних споруд. Вже у лютому 2023 року КП витратило ще 1,4 мільйони гривень на роботи з поточного ремонту резервуару. Також 6,8 мільйонів гривень КП віддало за ремонт освітлювачів, фільтрів, змішувача очисних споруд водопроводу.

У березні місцевий водоканал віддав компанії «ПМК-226» підряд на поточний ремонт резервуару з колодязями перемикання та підпвідними мережами очисних споруд водопроводу на суму 7,6 мільйонів гривень. У жовтні цього року водоканал провів торги на заміну покрівлі на 4,9 мільйонів гривень.

«У мене є відео у якому стані були ОСВ-1 і в якому стані вони зараз, це небо і земля. Ми дійсно жили у кам’яному віці. У нам вода текла річкою з наших очисних споруд. Вода очищалася, наноси цілодобово закачували у резервуари воду. На це витрачається електроенергія, реагенти і вже очищена вода назад бігла у річку. Сьогодні ми провели реконструкцію на ОСВ-2, відремонтували очисні споруди та резервуари. Ми маємо три резервуари, раніше нам не вистачало їх, а після заміни резервуарів, ми користуємося одним. І це незважаючи на те, що влітку використання води збільшилось в 2-2,5 рази, але нам одного резервуару вистачало. Ми встановили нові резервуари, нове обладнання, нові мережі, камери фільтрації», — розповідає мер міста.

У Первомайській міській раді зазначають, що від Аугсбурга хотіли б перейняти саме шляхи ефективного управління в сфері водопостачання і використання їх на практиці, а також досвід по впровадженню в громаді енергоефективності.

14 листопада 2023 року у місті Лейпциг відбулося урочисте підписання угоди про партнерство Первомайська з Аусбургом. Відразу ж і почалася співпраця. Наразі Первомайськ має отримати комунальну техніку для житлово-комунального господарства та насосне обладнання для КП «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства».

Підписання угоди з Аугсбургом

«Я дуже сподіваюсь на нашу співпрацю та тривалі стосунки. Вони мають достатній досвід роботи саме у галузі водопостачання та водовідведення. Десь наприкінці грудня до нас мають приїхати фахівці з Німеччини. Вони також мене запросили з робочим візитом в Аугсбург. Вони мають нам передати комунальну техніку та насосне обладнання. Крім того, вони покажуть нам роботу водоканалу. Також вони мають допомогти нам підготувати план стратегічного розвитку нашого міськводоканалу. Протягом листопада-грудня у нас буде бачення фахівців Аугсбурга, яке обладнання треба замінити. Ми обговорювали це, ми працюємо у кам’яному віці. Це завдання номер один — привести міськводоканал до ладу, тому що це водозабезпечення. Від цього залежить діяльність усієї нашої громади», — розповідає Олег Демченко.

Зі своєї сторони, Первомайськ готовий запропонувати Аугсбургу проекти у сфері туризму та розвитку спортивної сфери, які обговорять під час зустрічі.

Крім Аугсбурга Первомайськ співпрацює з берлінським округом Нойкельн. Наприкінці 2022 року бургомістр (мер) округу Мартін Хікель запропонував гуманітарно підтримати Первомайську міську територіальну громаду, тоді і зав'язалася співпраця з благодійним проєктом «Шана» від гуманітарного фонду LaruHelpsUkraine e.V.

Берлінський адміністративний округ Нойкельн

У квітні 2023 року міський голова Первомайську Олег Демченко з представницькою делегацією від Первомайської міської територіальної громади зустрівся із делегацією Нойкельна на польському кордоні. Міжнародні партнери передали 1 палету дитячих подарункових наборів, 3 палети ліків та медичного обладнання, 1 палету гігієнічних наборів. Також місто отримало польову кухню та машину швидкої допомоги, яку передали Комунальному некомерційному підприємству «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня».

Мер округу Нойкельн Мартін Хікель та мер Первомайську Олег Демченко

«У нас достатньо багато населення, 78 тисяч. Але у нас близько 15 тисяч проживає внутрішньо переміщених осіб, близько 7 тисяч, які реально зареєстровані, яким на сьогоднішній день потрібна допомога. Я дуже вдячний німецькому народу за допомогу, яка надана нашій територіальній громаді», — зазначив мер міста Первомайськ Олег Демченко.

Крім того, Первомайськ отримав 8 великих генераторів. З них 1 було направлено Первомайській центральній лікарні, 2 надано ГО «Болгарська молодь в Україні «Другари»» для передачі військовим на передовій, ще 2 передані до КП «Житло+», та 2 генератори поїхали до старостинських округів для дитячого садочка і школи. Ще один генератор залишився у місті, як резервний.

Передача допомоги від Нойкельну

Передача допомоги від Нойкельну

«Це перша допомога, яку ми змогли доставити. Ми зустрілися на польському кордоні з нашими колегами з Первомайську. Привезли багато необхідних речей — це і генератори і речі першої необхідності для дітей, для сімей. І це тальки початок. Дуже вдячна тим, хто долучився», — говорить координатор проєкту «Шана» Надія Мяга.

Також Первомайськ має проекти, які б хотіли запропонувати Нойкельну для спільної реалізації, вони стосуються співпраці в економічному, гуманітарному та туристичному напрямках. Однак, поки в країні відбуваються бойові дії, говорити про їх реалізацію зарано. Німецькі партнери планують завітати до Первомайську після перемоги та обговорити співпрацю детальніше.

Французьке місто Брест забезпечило відпочинок дітей з Первомайську

В липні цього року Первомайськ підписав Меморандум щодо організації відпочинку дітей в місті Брест, Франція. В рамках проєкту до французького міста завітали 45 дітей з Первомайську.

Діти з Первомайська відпочивають у місті Брест

Перша група відвідала Брест влітку, зараз на відпочинок відправилося ще 24 дитини. Поїздка триватиме двадцять чотири дні. Там для них організують навчання, екскурсії, тренінги й різноманітні заходи. Помилуватися дітлахам буде чим, адже місто Брест відоме великою середньовічною вежею та замком, які говорять про його минуле. Брест — один із найважливіших військових портів Франції на Атлантичному океані.

Краєвити міста Брест

У Первомайській міській рада додали, що відпочинок дітей ініційовано програмою «Європа Прихисток» під егідою бельгійської організації «Бібліотеки без кордонів» для діток, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації на території України. Усі витрати на переїзд, проживання, харчування та дозвілля на себе беруть закордонні партнери. З боку Первомайської громади підготовлені відповідні документи та дозволи. Також є домовленість про транспорт, що відвезе дітей із Первомайська до Кишиніва до аеропорту.

Також від керівництва міста Брест надійшла пропозиція про допомогу Первомайській громаді автобусами для забезпечення міських перевезень. Зараз ведеться перемовини щодо можливості передачі 5 одиниць транспорту.

Болгарське місто-побратим Добрич допомагало Первомайську з першого дня війни

Давню дружбу Первомайськ має з містом Болгарії Добрич. Угоду про співпрацю було підписано ще у червні 2013 року. З того часу міста завжди на зв’язку.

Фото 2019 рік: делегація з міста Добрич привітала Первомайськ з Днем міста

До початку повномасштабного вторгнення між містами були дружні стосунки. Делегації їздили в гості один до одного та вітали зі святами.

Коли розпочалась повномасштабна війна, дружнє місто відразу запропонувало допомогу. Міжнародні партнери допомогли близько 100 жителям Первомайську виїхати з України, також людям допомогли з житлом та побутом.

Допомога від міста Добрич: Фото "Гард.City"

24 квітня 2022 року Добричівська міська рада на чолі з мером Йорданом Йордановим ухвалила рішення про виділення 5000 євро на придбання необхідних товарів для Первомайська. В травні 2022 року благодійну допомогу доставили до місця призначення.

До Первомайська прибула чимала кількість ліків, медичних препаратів та засобів індивідуальної гігієни. Медичний вантаж з міста-побратима передали до міської лікарні. Серед ліків та мед засобів були: інсулін, перев'язочний матеріал, рукавички, дитяче харчування, памперси для дітей, антибактеріальні засоби та інше. Загальна сума наданої допомоги майже 175 тисяч гривень. Частину ліків використали на потреби медичного закладу, а з іншої частини медикаментів були сформовані аптечки для військових.

Нині вся Україна отримує допомогу від різних європейських країн, проте причина тому — повномасштабне вторгнення росіян. Вести цю війну самостійно українцям дуже складно, адже ще треба відновлювати зруйноване. На шляху до перемоги Україну підтримує весь цивілізований світ, тому завдяки партнерами і союзниками, вона подолає усі виклики.

Альона Коханчук, «НикВести»