Судитимуть 47-річного мешканця Одещини, який незаконно переправляв військовозобовʼязаного миколаївця за 300 тисяч гривень через державний кордон України.

Як повідомили в Поліції Миколаївської області, за гроші чоловік організував підготовку та надання документів, відповідно до яких «клієнт» перебував на обліку у військкоматі як особа, яка не придатна до військової служби та має право перетину кордону.

За даними слідства, після проведення інструктажу щодо маршрутів і пунктів перетину кордону та отримання грошей за свої послуги зловмисника затримали правоохоронці.

Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів».

Обвинувальний акт щодо чоловіка скеровано до суду. За скоєне йому загрожує до дев’яти років ув’язнення із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Раніше також повідомлялось, що правоохоронці ліквідували в Одесі ще один канал нелегального виїзду військовозобов’язаних за межі України. Оборудку організував очільник місцевої фірми, яка займається працевлаштуванням громадян за кордоном.