З 18:00 у Миколаєві відкрили проїзд на Київ по трасі Н-24 та на Одесу по трасі М-14 для всіх видів транспорту.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Також відкрили дорогу для всіх видів транспорту по Т-15-06 від Миколаєва до Берізок та невелику ділянка по Т-15-07 від Миколаєва до мікрорайону Мала Корениха.

«Вночі опади не очікуємо, проте може бути мороз та сильні пориви вітру, тому вкотре прошу обмежити поїздки та не планувати маршрути по закритих напрямках», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Миколаївській області перекрили рух на 10 ділянках доріг, перемети сягають 2 метрів.