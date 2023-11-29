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Сполучені Штати переправили літаком майже 25 тонн медичних товарів і продовольчої допомоги до гуманітарного центру логістики в Єгипті для доставки цивільним у Газі, повідомили в Білому домі.

Це була перша з трьох поставок, запланованих на найближчі дні, заявив радник США з національної безпеки Джейк Салліван, передає «Радіо.Свобода».

Зазначається, що понад 2000 вантажівок доставили допомогу, в тому числі продукти харчування, воду, медикаменти, засоби для забезпечення житлом та паливо.

«У найближчі дні і тижні президент Байден та інші високопосадовці Адміністрації продовжать працювати над підтримкою і розширенням міжнародної гуманітарної допомоги і згуртуванням міжнародного співтовариства для термінового збільшення підтримки заклику ООН про надання гуманітарної допомоги», – заявив Джейк Салліван.

Всесвітня продовольча програма (WFP) 16 листопада попередила, що Сектор Гази зіткнувся з «повсюдним голодом», коли майже все населення відчайдушно потребує продовольчої допомоги.

Нагадаємо, що 24 листопада о 7 ранку між Ізраїлем та терористичним угрупуванням ХАМАС розпочалося чотириденне перемир’я, укладене за посередництва Катару.

Раніше військове крило ХАМАС заявило, що вирішило відкласти звільнення другої групи ізраїльських заручників через нібито невиконання Ізраїлем умов угоди.