Вертоліт зі звільненими заручниками з Ізраїлю

Військове крило ХАМАС заявило, що вирішило відкласти звільнення другої групи ізраїльських заручників через нібито невиконання Ізраїлем умов угоди.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Військове крило ХАМАС заявило, що відкладає звільнення заручників «доти, доки окупаційна влада (Ізраїль — прим.) не виконає умови угоди, пов'язані з в'їздом вантажівок із гуманітарною допомогою в північну частину Сектора Гази, а також через недотримання узгоджених стандартів звільнення ув'язнених».

Водночас видання повідомляє, що Ізраїль дозволив в'їзд 200 вантажівок у Сектор Гази, як того вимагала угода, і ізраїльська військова група зв'язку з палестинцями COGAT повідомила раніше, що 50 з цих вантажівок досягли північної частини Гази.

Раніше в суботу високопоставлений представник ХАМАСу Тахер ан-Ноно заявив в інтерв'ю Аль-Джазірі, що Ізраїль також не дотримався умов щодо звільнення палестинських в'язнів, яких ХАМАС наполягав звільнити в іншому порядку, ніж той, що був дотриманий Ізраїлем.

Згідно з повідомленнями, ізраїльський чиновник погрожує, що якщо наступна група ізраїльських заручників не буде звільнена до опівночі, Ізраїль відновить військові операції в Секторі Гази.

Цю заяву процитували низка івритських ЗМІ, але офіційного підтвердження не було.

Підписана угода передбачає звільнення щонайменше 50 заручників в обмін на 150 палестинських ув'язнених і чотириденну паузу в бойових діях, а також збільшення допомоги Газі.

Друга група заручників мала бути звільнена о 16:00, але до цього часу процес не розпочався.