Правоохоронці затримали керівника та чотирьох активних учасників злочинної організації, які вимагали передати їм права на паркувальний бізнес.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Бандити зазіхнули на шість паркувальних майданчиків в Києві. Вони вимагали у представників двох товариств передати їм права на бізнес. При цьому погрожували фізичним насильством та залякували розправою.

«Шляхом погроз їм вдалося заволоділи правом користування паркувальними майданчиками та безперешкодно збирати з автовласників оплату за паркування. Збитки, завдані підприємцям, становлять понад один мільйон гривень», — розповіли в Офісі генпрокурора.

Під час обшуку у керівника та чотирьох членів організації вилучили зброю та боєприпаси, гроші, чорнові записи та інші речові докази.

Їх затримали та відправили під цілодобовий домашній арешт. Прокуратура оскаржує цей запобіжний захід та добивається, щоб підозрювані опинилися за ґратами.

Нагадаємо, до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено головного бухгалтера управління Первомайської міської ради, яка заволоділа бюджетними коштами у сумі майже вісім мільйонів гривень.