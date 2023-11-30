78% громадян України підтримують вступ до Євросоюзу, 77% підтримують вступ до НАТО. 40% підтримують вступ до НАТО у межах лише підконтрольних територій.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Станом на кінець листопада 78% опитаних проголосували би за вступ України до Європейського Союзу у разі проведення такого референдуму, що дещо менше ніж у липні цього року (85%). Проти вступу до ЄС тільки 5% респондентів. Натомість збільшується частка тих, хто не визначився або не хотів би голосувати: 3% та 14% відповідно.

Підтримка вступу держави до НАТО має також тенденцію до зниження і становить 77% (в липні було 83%). Наразі показник підтримки вступу до НАТО на тому ж рівні який був на початку вторгнення у березні 2022. Не хотіли би бачити Україну в Північноатлантичному Альянсі лише 5% опитаних, 15% — не голосували б, і 3% — не визначились.

В цілому у кожному з регіонів більшість підтримує вступ до обох союзів, але найбільше бажаючих побачити Україну в складі ЄС та НАТО серед мешканців столиці та заходу.

Ідея вступу України до НАТО в межах лише тих територій, які підконтрольні державі, є неприйнятною для більше половини опитаних (53%). Водночас 40% респондентів цілком або скоріше підтримують таку ідею: відносно частіше на такий крок готові піти мешканці західних регіонів та столиці; люди середнього віку. Натомість жителі сходу, центру та півдня, а також найстарші підтримують цю ідею найменше. Навіть серед прихильників вступу України до НАТО цю ідею підтримують лише 44%, тоді як 51% — проти.

Як повідомлялось раніше, 53% українців переконані, що більшість людей дають хабарі, оскільки без цього неможливо обійтися, не згодні з таким твердженням лише 24% українців.